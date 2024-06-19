Генштаб: На фронті вже 59 зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

З початку доби російські війська найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 59.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 19 червня.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей знову зазнають підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, з напрямку Азаровка (РФ) завдано удару по Леонівці, з Безіменного (РФ) по Відродженівському, зі Случовська (РФ) по Грем’ячу, а також із Зьорново по селу Середина-Буда.

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку. Один ворожий штурм підрозділами Сил оборони відбито. Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (РФ) до того ж завдала двох ударів трьома КАБами.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ наші захисники відбили, зокрема, поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять безуспішних спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Триває бій поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку окупаційна армія намагається проявляти активність в районі Нового. Один ворожий штурм наші захисники відбили, ще один триває.

На Краматорському напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій біля Калинівки та Іванівського. Там продовжуються бої.

Також противник не полишає наміру протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новопокровського. На даний час наші оборонці відбили 18 ворожих атак, ще чотири тривають.

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Наші захисники на даній ділянці відбили шість ворожих атак, ще один бій продовжується.

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала удару дванадцятьма некерованими авіаракетами в районі Старомайорського. Також активно працює ворожа авіація на Придніпровському напрямку. Зокрема, по Ольгівці завдано удару чотирма КАБами, три бомби окупанти скинули на Кринки і ще одну – на село Бургунка.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.