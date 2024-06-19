У Раді працюють над законопроєктом, щоб працівників ОПК не мобілізували при оновленні даних у ТЦК

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки працює над законопроєктом про захист працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) від мобілізації під час оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП.﻿﻿ Про це заявив секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос"), повідомляє Українська правда.

"Проблема в тому, що працівники підприємств ОПК йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують. Але вони мають законне право на бронювання. Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних" , – йдеться в повідомленні.

Наразі проєкт закону перебуває на стадії напрацювання в оборонному парламентському комітеті. Тому Костенко не прогнозує, коли саме документ зареєструють у парламенті.

Оборонні підприємства, що визнані критично важливими для економіки України та законно можуть бронювати до 100% працівників, на початку червня закликали владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП.