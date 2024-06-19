Поліція: У Києві на Оболоні чоловік розбив шість автомобілів

19 червня у Києві чоловік розбив одразу шість автомобілів на Оболоні. Серед них – машина ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні вранці (19 червня, - ред.) до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим" , - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Як з’ясувалось, до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік.

"Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг" , - додали в поліції.

Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Протягом останнього часу спостерігається активізація російських спецслужб, які через соціальні мережі вербують підлітків для підпалу автівок військовослужбовців.

"Такі факти мали місце у Києві, Дніпрі та Одесі. Росіяни обіцяють неповнолітнім суттєву винагороду у декілька тисяч доларів за вчинення цих злочинів" , - розповіли в Нацполіції.

Як зазначають правоохоронці, батькам варто бути уважними до своїх дітей, цікавитись як вони проводять час та у яких групах у соцмережах спілкуються, аби вберегти від злочинного впливу російських спецслужб.

Нагадаємо, в Києві та Дніпрі викрито серію підпалів автомобілів ТЦК. Зокрема, у Дніпрі було затримано банду, яка виконувала замовлення спецслужб Російської Федерації. Учасники підпалювали машини, використовуючи "коктейлі Молотова".

Додамо, що аналогічний випадок трапився і 10 червня. У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військових. Тоді поліція розпочала розслідування та пошук злочинців.