Зеленський зустрівся зі спікером польського Сейму

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Польщі у Києві говорили, серед іншого, про співпрацю для захисту українського неба і підготовку двосторонньої безпекової угоди, повідомляє Європейська правда.

Володимир Зеленський розповів, що вони з Шимонем Головнею говорили про ситуацію на фронті та повітряні атаки з боку РФ.

"Ми також говорили про співпрацю для захисту українського неба. Окремо ми обговорили результати Глобального саміту миру та підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди" , – зазначив Зеленський.

Він додав подяку Польщі за усю надану допомогу та за її підтримку у питанні наближення України до членства у ЄС.

Нагадаємо, приїзд Шимона Головні до Києва 19 червня є його першим візитом в Україну. Перед зустріччю із Зеленським він виступив у Верховній Раді, а також вшанував захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря.