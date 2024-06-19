Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках на Майдані

Працівники Державного бюро розслідувань встановили правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках під час протестів на Майдані Незалежності у Києві 20 лютого 2014 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

Як встановило слідство, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами зі свинцевою картеччю.

Безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці зазначають, що їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів Київського "Беркута" (так звана "чорна рота") та внутрішніх військ МВС України.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після цих подій, командир Севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу аби уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова. За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває.

За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Справи Майдану

Нагадаємо, у жовтні 2023 року розслідування справи щодо розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року було завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 ексчиновників.

У січні 2024 року правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження та передали до суду матеріали щодо 20 колишніх "беркутівців". Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів.