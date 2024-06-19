ЗМІ: США та союзники обговорюють, які зобов'язання дати Україні щодо вступу до НАТО

Союзники по НАТО обговорюють, які зобов'язання надати Україні щодо вступу на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Обговорення тривають серед ключових союзників. Зокрема, європейські партнери критикують США, що вони не хочуть "заходити далеко" у питанні членства України. Серед критиків - країни, які знаходяться поблизу кордону з Росією.

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має "міст" до членства в НАТО, а не "незворотний шлях". Про це у квітні заявляв генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Один з посадовців США зазначив, що представники адміністрації Байдена не вважають, що слово "незворотний" підтримують всі країни НАТО. Йдеться, наприклад, про Угорщину. Деякі члени Альянсу неохоче вживають це слово, оскільки Україні ще потрібні демократичні та антикорупційні реформи.

При цьому, за даними видання, більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена. Інший європейський посадовець заявив, що союзники ЄС безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога чіткішим.

Посадовець зі східноєвропейської країни у коментарі CNN заявив, що США залишаються "гнучкими" перед офіційними зустрічами наступного місяця. Офіційні особи підкреслюють, що комюніке НАТО ще не ухвалене, а питання активно обговорюється.

Шлях України до НАТО

Україна під час повномасштабної війни стала на крок ближчою до вступу в НАТО, подавши офіційну заявку на членство в Альянсі. Детальніше про те, як українці йдуть в НАТО - у нашому матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що Росію потрібно позбавити можливості повторно напасти на Україну. Але він наголосив, що це не обов'язково передбачає вступ України в НАТО.

В Україні заявили, що членство в Альянсі - це історична даність для Києва. Тому коли настане відповідний момент, це станеться за кілька тижнів.