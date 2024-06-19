Лідер французьких ультраправих не проти військової допомоги Україні

Формальний лідер ультраправої французької партії “Національне об’єднання” Жордан Барделла заявив, що виступає за надання Україні боєприпасів, необхідних для самооборони, але не обладнання, яке може спровокувати ширшу війну. Це, як пише Bloomberg, ставить його відносно близько до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо ролі Парижа в підтримці Києва, повідомляє Дзеркало тижня.

Але, на відміну від президента, Барделла заявив, що виступає проти відправки французьких військових в Україну. Макрон вважається одним із головних прихильників Києва, і його план включав можливу відправку військових інструкторів в Україну.

Барделла може стати прем'єром, якщо його ультраправа партія, “де-факто лідеркою” якої є Марін Ле Пен, здобуде потужну перемогу на дострокових парламентських виборах у Франції.

"Я хочу, щоб Україна мала боєприпаси й обладнання, які їй потрібні, щоб вистояти. Але моя червона лінія не зміниться: ніякого обладнання, яке може спровокувати наслідки" , - сказав він.

"Я проти того, щоб відправляти французьких військових в Україну" , - додав Барделла.

Зв'язки партії Ле Пен з Росією викликали питання щодо її позиції стосовно України, і коментарі Барделли можуть зменшити занепокоєння в деяких столицях країн ЄС через загрозу послаблення нового поштовху на підтримку Києва, якщо "Національне об'єднання" сформує уряд після виборів.

Фінансові зв'язки партії Ле Пен з РФ опинилися під пильною увагою після того, як вона взяла кредит у російському банку, який, за словами "Національного об'єднання", з того часу вже виплачений.

Опитування показують, що “Національне об'єднання” може перемогти на дострокових парламентських виборах у Франції, але партія навряд чи отримає абсолютну більшість.

Президент Франції оголосив про розпуск Національних зборів (нижня палата парламенту) та призначення парламентських виборів на 30 червня та 7 липня. Це відбулося одразу після появи перших результатів на виборах до Європарламенту, які свідчили про те, що партія Макрона програла ультраправому “Національному об'єднанню” Марін Ле Пен.

Лідер Франції зосередив свою кампанію в ЄС на вторгненні Росії в Україну, зображуючи Ле Пен як союзницю російського диктатора Владіміра Путіна та представляючи перемогу своєї партії на виборах як вирішальну для Європи. Ле Пен у відповідь позиціонувала себе як “захисницю миру”, критикуючи коментарі Макрона щодо відправки військових.