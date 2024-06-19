У четвер графіки відключення застосовуватимуть впродовж всієї доби

В Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00" , - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що причини для таких обмежень - високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об'єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.