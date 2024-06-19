Партизани виявили у Санкт-Петербурзі центр підготовки найманців з Африки
Партизанський рух виявив підпільну базу підготовки контрактників з африканських країн у російському місті Санкт-Петербург. З посиланням на інформацію партизанського руху "АТЕШ", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За даними "АТЕШ" на базі також проходить підготовку 101-й склад бронетанкової військової частии №68076.
"За 2,5 роки війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер, вимушено намагається затикати дірки найманцями з інших країн. Ми детально вивчили розпорядок дня в цьому закладі, простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові", - пишуть партизани.