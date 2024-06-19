Партизани виявили у Санкт-Петербурзі центр підготовки найманців з Африки

Партизанський рух виявив підпільну базу підготовки контрактників з африканських країн у російському місті Санкт-Петербург.﻿ З посиланням на інформацію партизанського руху "АТЕШ", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними "АТЕШ" на базі також проходить підготовку 101-й склад бронетанкової військової частии №68076.