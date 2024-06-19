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Партизани виявили у Санкт-Петербурзі центр підготовки найманців з Африки

Партизани виявили у Санкт-Петербурзі центр підготовки найманців з Африки
Фото: t.me/atesh_ua

Партизанський рух виявив підпільну базу підготовки контрактників з африканських країн у російському місті Санкт-Петербург.﻿ З посиланням на інформацію партизанського руху "АТЕШ", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними "АТЕШ" на базі також проходить підготовку 101-й склад бронетанкової військової частии №68076.

"За 2,5 роки війни, армія Росії знищила сотні тисяч своїх громадян і тепер, вимушено намагається затикати дірки найманцями з інших країн. Ми детально вивчили розпорядок дня в цьому закладі, простежили за більшістю фаст-фудів, де проводять своє дозвілля військові", - пишуть партизани.

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