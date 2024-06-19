До комюніке Саміту світу приєдналися 34 країни з обох Америк

До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав, до складу якої входять 34 країни﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

"Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної" , — повідомив голова держави.

Зеленський додав, що Україна працює над збільшенням кількості підписантів і має намір розпочати роботу над запуском робочих груп щодо пунктів "формули миру". Перша така група має займатися енергетичною безпекою.

Як повідомлялося раніше, 19 червня до комюніке Глобального саміту миру, що відбувся у Швейцарії, приєдналася Антигуа і Барбуда. Ця держава не брала участі в саміті.