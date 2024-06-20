На Вінниччині уламки "Шахеда" пошкодили об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" у Вінницькій області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, повідомляє Українська правда.

"Суспільне Вінниця" повідомляло про влучання об’єкт критичної інфраструктури.

Пізніше голова ОВА Сергій Борзов написав, що на території Вінниччини протиповітряна оборона працювала по 4 ворожих "Шахедах" і усі збила.

"Внаслідок протиповітряного бою уламками "Шахеда" пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих нема" , – повідомив Борзов.

Голова ОВА додав, що наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків.