КМВА: ППО знищили всі ворожі цілі на підступах до столиці

За повідомленням КМВА, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють КМВА.

"Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку".

У КМВА зазначили, що силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці.

За словами начальника міської адміністрації Сергія Попка, наразі у столиці не зафіксовані руйнування, потерпілих теж нема.

"Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет попередньо не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються".