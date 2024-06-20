В Раді проголосували за електронні квитки в транспорті: що зміниться

Нардепи ухвалили законопроєкт про запровадження електронних квитків в автомобільному та міському електричному транспорті. Документ направили на підпис президенту, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що передбачає документ і що зміниться для громадян.

Про що йдеться в законі

Насамперед законопроєкт №5705 зробив паперові та електронні квитки рівноцінними. Тепер Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури може встановити й затвердити форму електронного квитка. Зокрема, визначити обов'язкові реквізити та відомості, які повинні міститись у квитку.

У результаті реалізації закону повинна бути створена автоматизована система оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті та запровадження електронного квитка на ряду з паперовим.

Успішність реалізації оцінять, проаналізувавши, скільки людей використають електронний квиток для сплати за проїзд чи багаж. Передбачається, що таким квитком можна буде скористатися в автобусах, трамваях і тролейбусах.

Що зміниться для людей

"Це із запізненням, але позитивна динаміка для міст. Це насамперед стосується більше міжміських перевезень, оскільки міста і так його запроваджували. Це буде давати додаткову зручність для пасажирів, а перевізники будуть краще звітувати й розуміти свій потік пасажирів" , - каже транспортний аналітик Олександр Гречко.

Однак він зазначає, що на транспортну ситуацію в містах запровадження електронних квитків сильно не вплине. Зміни можуть відчути перевізники в громадах.

"Це може бути етап для того, щоб запроваджувати оплату за транспортну роботу, коли громади замовляють послуги з перевезення. Перевізники отримують гроші безпосередньо від громад, а кошти, які сплачують за проїзд, перераховують не напряму перевізнику, а на спеціальний рахунок" , - пояснює експерт.

Для того, аби змінилася ситуація у великих містах, як Київ, потрібно запроваджувати єдиний квиток, яким можна користуватися у всіх видах громадського транспорту протягом певного проміжку часу.

"Але для цього потрібно провести комплекс заходів: запровадити плату за транспортну роботу та здійснити всі законодавчі зміни для функціонування електронного квитка" , - вважає Гречко.

Водночас запровадження електронного квитка не впливає на зменшення заторів у містах.

"Якщо брати Київ, це треба кардинально змінювати міську політику щодо фінансування не розв'язок, а громадського транспорту, міської інфраструктури, правильної організації паркувального процесу. Тут електронний квиток особливу роль не грає, це частковий елемент" , - пояснює Олександр.

Раніше ми повідомляли про те, що в Івано-Франківську виросла вартість проїзду.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: пояснювальна записка до законопроєкту №5705, коментар транспортного аналітика Олександра Гречка.