ISW: Путін і Кім Чен Ин кидають виклик Заходу та світовому порядку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що очільник Кремля Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, підписавши угоду, кидають виклик Заходу і нинішньому світовому порядку, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Очільник Кремля Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали 19 червня в Пхеньяні угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка, ймовірно, частково спрямована на використання військово-технічного співробітництва з Північною Кореєю як загрози Заходу, щоб перешкодити подальшій підтримці України.

Путін уточнив, що угода про стратегічне партнерство також передбачає "взаємодопомогу в разі агресії" проти Росії або Північної Кореї, після чого одразу ж розкритикував розмови на Заході про те, щоб дозволити Україні завдавати удари по територіях Росії за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії та літаків F-16.

Потім Путін зробив висновок, що "у зв'язку з цим" Росія "не виключає розвитку військово-технічного співробітництва" з Північною Кореєю.

Путін, ймовірно, мав намір дати зрозуміти, що якщо США знімуть свої обмеження на використання Україною наданих США ПТРК для завдання ударів по російській території або інші обмеження на використання літаків F-16 для тих же цілей, Росія, ймовірно, поглибить співпрацю з Північною Кореєю у сфері військових технологій, таких як ракети, інші види озброєнь і супутники, використовуючи правову базу, передбачену в цій новій угоді.

Путін та інші кремлівські чиновники, ймовірно, продовжать використовувати цю загрозу, оскільки дебати щодо дозволу Україні використовувати надану Заходом зброю для ураження військових цілей на російській території тривають, а також можуть поширити цю загрозу на інші питання, які Кремль називає "ескалацією" або "провокацією" проти Росії.

Російський і північнокорейський уряди значною мірою представили підписану угоду як свідчення їхньої взаємної підтримки в рамках спільної боротьби проти Заходу і сигналізували, що Росія і Північна Корея мають спільну мету – кинути виклик Заходу і нинішньому світовому порядку.

Путін заявив, що Росія і Північна Корея прагнуть створити "більш справедливий і демократичний багатополярний світовий порядок" і що обидві країни проводять "незалежну зовнішню політику", що відрізняє їх від західних держав.

Путін також відзначив, що Кім має "об'єктивний і збалансований погляд" на війну в Україні. Кім і Путін також підкреслили "традиційно дружні і добрі" відносини між Росією і Північною Кореєю, "засновані на славних традиціях спільної історії", продовжуючи апелювати до історії про підтримку Радянським Союзом Північної Кореї.

Північнокорейські державні ЗМІ опублікували повідомлення, в яких так само наголошувалося на спільній справі Росії та Північної Коре та підкреслювалося, що Північна Корея солідарна зі "священною справою російської армії і народу, які з гордістю просуваються до справедливості та правди".

Візит Путіна і російсько-північнокорейська угода про стратегічне співробітництво допомагають легітимізувати режим Кіма всередині країни і за кордоном, як раніше зазначав ISW, і Путін також обговорив збільшення торгівлі між Росією і Північною Кореєю, стверджуючи, що поліпшення торгівлі та інфраструктури також принесе користь їхньому спільному партнеру, Китайській Народній Республіці.

Аналітики підсумовують, що Путін прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, щоб кинути виклик Заходу і нинішньому світовому порядку.

Ключові висновки ISW за 19 червня: