Курс валют НБУ на 20 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 20 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 червня знизився до позначки 40.5381 за 1 долар.

Євро подорожчав на 13 коп. до 43.5744 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 51.6111 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 45.8472 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 8 коп. до 10.0638 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.538 100 EUR Євро 43.574 400 GBP Фунт стерлінгів 51.611 100 CHF Швейцарський франк 45.847 200 PLN Польський злотий 10.063 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.