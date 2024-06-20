Курс валют НБУ на 20 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 20 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 19 червня знизився до позначки 40.5381 за 1 долар.
Євро подорожчав на 13 коп. до 43.5744 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 51.6111 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 45.8472 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 8 коп. до 10.0638 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.538 100
|EUR
|Євро
|43.574 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.611 100
|CHF
|Швейцарський франк
|45.847 200
|PLN
|Польський злотий
|10.063 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.