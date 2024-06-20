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Курс валют НБУ на 20 червня

Курс валют НБУ на 20 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 20 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 червня знизився до позначки 40.5381 за 1 долар.

Євро подорожчав на 13 коп. до 43.5744 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 51.6111 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 45.8472 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 8 коп. до 10.0638 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.538 100 --0.0112
EUR Євро 43.574 400 +0.1258
GBP Фунт стерлінгів 51.611 100 +0.2189
CHF Швейцарський франк 45.847 200 +0.1784
PLN Польський злотий 10.063 800 +0.0849

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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