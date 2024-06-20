Нічний обстріл України: ППО збила 5 ракет та 27 безпілотників Shahed

У ніч на 20 червня війська РФ завдали масованого повітряного удару по України. Протиповітряна оборона знищила 5 ракет та 28 безпілотників.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької області РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, РФ).

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина" , – повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.