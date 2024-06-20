Нічний обстріл України: ППО збила 5 ракет та 27 безпілотників Shahed
У ніч на 20 червня війська РФ завдали масованого повітряного удару по України. Протиповітряна оборона знищила 5 ракет та 28 безпілотників.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької області РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, РФ).
"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина", – повідомив Олещук.
В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.