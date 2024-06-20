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Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та 45 артсистем

Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та 45 артсистем
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 529 750 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 20 червня склали:

  • особового складу – близько 530 920 (+1170) осіб,
  • танків – 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 15337 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засоби ППО – 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
  • крилаті ракети – 2298 (+1),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 2357 (+6).

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