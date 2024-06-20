Сили оборони ліквідували 1170 російських окупантів та 45 артсистем
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 529 750 окупантів, 1130 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 20 червня склали:
- особового складу – близько 530 920 (+1170) осіб,
- танків – 7987 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 15337 (+18) од,
- артилерійських систем – 14052 (+45) од,
- РСЗВ – 1105 (+1) од,
- засоби ППО – 859 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
- крилаті ракети – 2298 (+1),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
- спеціальна техніка – 2357 (+6).