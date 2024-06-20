Білий дім про візит Путіна до КНДР: Росія хоче зібрати свою коаліцію

Росія прагне зібрати коаліцію з іншими країнами, такими як КНДР, Іран, Сирія і, певною мірою, Китай, однак це не допоможе їй у протистоянні цілому демократичному світу, який продовжує забезпечувати потужну підтримку України, повідомляє Укрінформ.

Так прокоментував у середу візит Путіна до Північної Кореї старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер.

«Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства», - зазначив представник адміністрації США.

Водночас, за його словами, це свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені.

«Її найближчими партнерами у світі стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння», - зазначив Карпентер.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це, за його словами, посилює загрозу для України, а також для європейської безпеки.

«Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст», - підсумував представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Як повідомлялось, російський диктатор Путін перебуває у середу з першим за останні 24 роки державний візит до Північної Кореї. За інформацією російських ЗМІ, Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним у Пхеньяні висловив повну підтримку війни РФ проти Україні та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з Москвою. Кім та Путін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких і який зобов’язує сторони надавати взаємну допомогу в разі агресії проти однієї з них.