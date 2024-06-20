Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру – "Укренерго"
У ніч на 20 червня Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкоджено об'єкти у чотирьох областях.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України.
Пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, ППО збила 5 ракет та 27 "Шахедів". У Повітряних силах назвали основним напрямком удару схід України, зокрема Дніпропетровщину.