Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру – "Укренерго"

У ніч на 20 червня Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкоджено об'єкти у чотирьох областях.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України.

Пошкоджено обладнання на обʼєктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ППО збила﻿ 5 ракет та 27 "Шахедів". У Повітряних силах назвали основним напрямком удару схід України, зокрема Дніпропетровщину.