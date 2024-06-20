Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ: виникла пожежа

Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров повідомив про атаку дронів у двох округах, на одній нафтобазі виникла пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське пропагандистське видання РБК, російські Telegram-канали.

Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії: горить резервуар. Відео з Telegram-каналу Mash pic.twitter.com/1gqwSMiObu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024

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