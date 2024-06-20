Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ: виникла пожежа
Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров повідомив про атаку дронів у двох округах, на одній нафтобазі виникла пожежа, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське пропагандистське видання РБК, російські Telegram-канали.
Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає.
За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.
Передісторія:
- Раніше російські телеграм-канали повідомили, що безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Пізніше губернатор Адигеї підтвердив цю інформацію.
- Вранці російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило, що засоби російської ППО за ніч нібито перехопили і знищили 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.