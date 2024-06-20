МАГАТЕ: Росіяни не планують перезапускати окуповану Запорізьку АЕС

Наразі між МАГАТЕ та Росією є чітке порозуміння, що перезапуску окупованої української ЗАЕС не буде. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що це дуже важливий момент, оскільки РФ не має наміру виводити станцію з експлуатації. Поки вони контролюють її, вони дають зрозуміти, що не планують виводити її з експлуатації. Тому ми порушували це питання. Ми обговорювали його. І під час мого останнього раунду технічних переговорів у Калінінграді було досягнуто чіткого розуміння в тому сенсі, що перезапуску або, точніше, негайного перезапуску не буде" , - прокоментував Гроссі питання щодо можливості перезапуску Росією окупованої ЗАЕС.

За словами Гроссі, МАГАТЕ також вказало російській стороні "на необхідність проведення систематичної оцінки безпеки всього майданчика, станції та реакторів, перш ніж розглядати навіть можливість перезапуску".

Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що агентство вивчає питання закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС, і окрім контактів з українським ядерним регулятором та американською компанією-виробником ядерного палива Westinghouse, наразі веде "технічну дискусію" з російською стороною. За його словами, теоретично Росія може завантажити своє власне паливо на ЗАЕС, однак наразі він не знає, чи росіяни планують це зробити.

"Ну, знову ж таки. Вони окупують те, що належить Україні. Тож будь-яка дія в цьому випадку теоретично є недійсною через цей первинний акт заволодіння" , - прокоментував Гроссі питання, якою буде реакція МАГАТЕ у разі завантаження Росією власного палива на окуповану ЗАЕС.

За його словами, МАГАТЕ слідкує лише з технічної точки зору за рішеннями російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.