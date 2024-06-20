Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ у Сирії

Військові Сполучених Штатів заявили, що ліквідували високопоставленого члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії. Про це йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

Згідно із заявою, 16 червня CENTCOM завдав авіаудару в Сирії, внаслідок якого загинув високопоставлений член і координатор ІДІЛ Усама Джамал Мухаммед Ібрагім аль-Джанабі.

"Його смерть підірве здатність ІДІЛ забезпечувати ресурсами й здійснювати терористичні атаки" , – зазначають військові США.

За їхніми словами, цивільні особи внаслідок цього удару не постраждали.

"CENTCOM разом із союзниками й партнерами в регіоні продовжуватиме операції з послаблення оперативних можливостей ІДІЛ та забезпечення його остаточної поразки" , – вказали військові.

Минулого тижня в Іспанії ліквідували фонд Iam Foundation – багатомовний мультимедійний центр, пов'язаний з терористичним угрупованням "Ісламська держава".