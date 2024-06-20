Міноборони запустило новий чат-бот "Армія+"

Міністерство оборони повідомило про запуск чат-бота "Армія+", який покликаний допомогти військовозобовʼязаним, військовим та їхнім родинам, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони в Telegram.

"В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям".

Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.