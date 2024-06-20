Міноборони Румунії проти передачі Україні Patriot, але відправка не виключена

Верховна рада національної оборони Румунії у четвер має ухвалити рішення, чи передавати Україні систему Patriot, хоча звіт румунського Міноборони стверджує, що зараз для цього не найкращий час, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публікації Euractiv.

Президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій, за даними преси, йдеться про те, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну.

Утім, остаточне рішення – за радою нацоборони, як очолює президент Йоганніс. Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

За деякими джерелами, рада може схвалити відправку системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіваний, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.

Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.

У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".

На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третя очікується до кінця року, а четверта – на початку наступного року.

Румунія заплатила 4 млрд доларів за сім систем Patriot, чотири з яких вже поставлені Сполученими Штатами, а решта три мають прибути до 2027 року.