МАГАТЕ не може змусити РФ залишити Запорізьку АЕС – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії не має повноважень для примусового виконання своїх резолюцій, у тому числі тих, які закликають Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під контроль компетентних органів України. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє Укрінформ.

"Знову ж таки, МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції. Отже, це вже за рамками (повноважень МАГАТЕ, – ред.)" , - прокоментував Гроссі питання про те, як МАГАТЕ планує забезпечити виконання своїх резолюцій, особливо щодо негайного виведення несанкціонованого персоналу із ЗАЕС.

Поруч з цим, він вказав на те що в прийнятих резолюціях "не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити". "Резолюції говорять про те, що Росія повинна покинути станцію. Вони не кажуть, що МАГАТЕ забезпечить виконання цього; жодна міжнародна організація не має змоги зробити це" , - заявив Гроссі.

За його словами, в МАГАТЕ обговорювалося питання присутності РФ в організації, а багато країн-учасниць, але також директивні органи агентства засудили російські дії в Україні.

Коментуючи питання щодо покарання Росії згідно зі Статутом МАГАТЕ за захоплення української ЗАЕС, він заявив, що "це питання не до генерального директора", а до держав-членів організації, "чи хочуть вони щось робити".