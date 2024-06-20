Негода накриє майже всю Україну: можливі сильні дощі, грози, град та шквали

Майже в усіх регіонах України 20 червня можливі сильні дощі, грози, град і шквали, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

20 червня в Україні, крім заходу — грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей — град та шквали 15-20 м/с.

Встановлено перший рівень небезпеки, "жовтий".

Синоптична карта

Як повiдомлялось, у червні 2024 року середня місячна температура в Україні прогнозується дещо вищою за норму.