В Ізраїлі визнали, що ХАМАС неможливо знищити: Це ідеологія

Головний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив 19 червня, що угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС) не може бути знищене. Це викликало негайну реакцію з боку уряду Ізраїлю, який підтвердив, що, як і раніше, вважає метою знищення цього угруповання бойовиків, повідомляє Радіо Свобода.

Понад вісім місяців бойових дій, спровокованих нападом ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, не змогли витіснити ісламістських бойовиків із Сектора Гази, але спричинили масштабні руйнування, зазначає агентство AFP.

"Сказати, що ми збираємося змусити ХАМАС зникнути, – значить кинути людям пісок у вічі. Якщо ми не надамо альтернативу, зрештою у нас буде ХАМАС. ХАМАС – це ідеологія, ми не можемо знищити ідеологію" , – заявив контрадмірал Хагарі ізраїльському "13 каналу".

Його коментарі негайно розкритикувала адміністрація прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Наступ у Газі не припиниться доти, доки ХАМАС не переможе, сказали в адміністрації Нетаньягу.

"Кабінет із питань політики та безпеки, очолюваний прем’єр-міністром Нетаньягу, визначив як одну з цілей війни знищення військового та адміністративного потенціалу ХАМАСу" , – йдеться в заяві офісу глави уряду.

За даними агентства AFP, заснованими на офіційних даних Ізраїлю, внаслідок нападу 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі загинули 1194 людини, переважно мирні жителі.

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