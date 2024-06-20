"Укренерго" збільшило кількість відключень через атаку РФ
Вдень 20 червня в Україні буде більше відключень електрики – "Укренерго" збільшило обмеження через нічну атаку РФ.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00", – зазначило "Укренерго".
Про зміни у графіках можна дізнатися на сайтах обленерго та у їхніх соцмережах.
Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, уночі російські війська завдали ударів по енергооб'єктах у чотирьох областях. Зокрема, атакували теплоелектростанцію ДТЕК.