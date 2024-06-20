ЗМІ: Єврокомісія запровадить мито на низку українських товарів

Єврокомісія розглядає можливість найближчим часом запровадити ввізне мито на українські яйця та цукор, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Euronews.

Так, імпорт українських яєць уже на рівні ліміту на постачання до ЄС. Тому, швидше за все, ЄК поверне ввізне мито на цю українську продукцію протягом наступних двох тижнів.

Видання пише, що нова схема вільної торгівлі, яка набула чинності 6 червня, включає автоматичний захисний механізм. Його метою є захист окремих "чутливих" європейських секторів, таких як яйця, птиця, цукор, кукурудза, лущене зерно, овес і мед, від різкого зростання імпорту внаслідок скасування квот та мит.

Зазначається, що ЄК має право залучити "екстрене гальмування" і знову ввести тарифні квоти на імпорт певних товарів з України, якщо їх обсяги будуть вищими за середній показник імпорту за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Крім того, імпорт цукру також перевищує межу екстреного гальмування.

Однак Люк Верне з аналітичного центру FarmEurope раніше розповідав Euronews, що частина українського цукру, що надходить до ЄС, може мати статус внутрішньої переробки – імпортується для реекспорту – що може вплинути на оцінку Комісії.

Якщо ж буде досягнуто тригерного рівня і для цукру, тарифи будуть повторно активовані протягом максимум 14 днів.