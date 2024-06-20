У Грузії парламент починає розгляд законопроєкту про "ЛГБТ-пропаганду"

Парламент Грузії 20 червня розпочав комітетське обговорення законодавчих змін, що стосуються сімейних цінностей і так званої "ЛГБТ-пропаганди", повідомляє Європейська правда.

20 червня питання обговорюють у юридичному комітеті, а також на спільному засіданні чотирьох комітетів: із захисту прав людини та громадянської інтеграції, з освіти, науки та у справах молоді, галузевої економіки та економічної політики, охорони здоров'я та соціальних питань.

Тим часом у частині опозиції запропонований до розгляду проєкт називають другим "російським законом". Депутат від "Єврооптимістів" Роман Гоцирідзе заявив, що "він безпосередньо викачаний із передвиборчої програми Путіна".

"Вони збираються внести саме такі самі зміни, які Путін вніс у різні закони. По суті, "Грузинська мрія" повторює пропагандистську лінію Путіна, зокрема й у вигляді "російського агентурного закону". Це слугує грі на почуттях населення перед виборами, вигадуванню неіснуючих проблем і прикриттю найгостріших, зокрема економічних проблем" , – сказав опозиціонер.

10 червня бюро парламенту Грузії дало хід законопроєкту "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" парламентської більшості, що передбачає обмеження прав і свобод ЛГБТ-спільноти. Також пропонують схвалити додаткові 18 поправок до наявних законів.

Основний законопроєкт складається з 13 статей. Він визначає поняття чоловіка і жінки. Тут також ідеться про заборону операцій зі зміни статі, заборону трансляції сцен сексуального характеру за участю ЛГБТ і багато іншого.

У пояснювальній картці законопроєкту йдеться про те, що він не суперечить зобов'язанням, пов'язаним із членством Грузії в міжнародних організаціях та угодами, підписаними між Грузією та Європейським Союзом.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що "Грузинська мрія" має намір ініціювати конституційні зміни, що стосуються сімейних цінностей.

У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.