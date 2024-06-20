Посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення головування Бельгії в ЄС у Twitter.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Санкції ЄС проти Росії

Від початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13 пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки і військових можливостей. Робота над 14-м пакетом санкцій у самому розпалі, і в нього, як очікується, увійдуть нові обмеження проти 21 російської компанії.

Крім посилення санкцій, за словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, новий пакет також спрямований на те, щоб зробити обхід існуючих обмежень складнішим для бізнесу.

Крім цього, раніше повідомлялося, що посли ЄС не могли затвердити новий пакет обмежень проти Росії через те, що його заблокувала Німеччина.