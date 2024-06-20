Повітряні сили: ППО збила крилаті ракети у прифронтовій зоні

Уночі 20 червня протиповітряна оборона збила крилаті російські ракети у прифронтовій зоні, вони не залітали вглиб території України.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил.

"Російські крилаті ракети, випущені з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області" , – йдеться в повідомленні.

Також Повітряні сили опублікували фото з уламками ракет.

Нагадаємо, ППО збила всі чотири крилаті ракети, які вночі запустила Росія по Україні. Під ударом були об'єкти енергетичної інфрастуруктури.