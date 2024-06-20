Внаслідок обстрілів РФ на двох енергооб'єктах поранено 7 працівників – Міненерго

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.﻿ Про це йдеться в повідомленні Міненерго, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, один з них - у тяжкому стані.

"З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги їх направлено до лікарні" , - повідомили в Міністерстві.

Нагадаємо, російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше "Укренерго" повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.