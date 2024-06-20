Поліція відкрила провадження через погром на могилах військових
Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрому, який невстановлені особи вчинили вночі у четвер на могилах українських військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла "Інвестора" Петриченка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, повідомляє Укрінформ.
"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів по встановленню особи, причетної до скоєння злочину", – зазначила вона.
Раніше наречена Коцюбайла парамедик Аліна Михайлова написала у Фейсбуці, що на могилах цих трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у четвер уночі невідомі "зробили розгром".