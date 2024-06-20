Поліція відкрила провадження через погром на могилах військових

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрому, який невстановлені особи вчинили вночі у четвер на могилах українських військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла "Інвестора" Петриченка.﻿ Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок, повідомляє Укрінформ.

"У нас розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою. Наразі вживаємо заходів по встановленню особи, причетної до скоєння злочину" , – зазначила вона.

Раніше наречена Коцюбайла парамедик Аліна Михайлова написала у Фейсбуці, що на могилах цих трьох загиблих воїнів на Аскольдовій могилі у четвер уночі невідомі "зробили розгром".