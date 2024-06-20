У ГУР розповіли подробиці ураження російських катерів 30 травня
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло подробиці ураження чотирьох швидкісних транспортно-десантних російських катерів типу "Тунець" в тимчасово окупованому Криму 30 травня 2024 року, повідомляє Українська правда.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
"Останні декілька операцій, які ми бачили, були продумані та розплановані. Коли Magura пробиває морську фортифікацію або загородження, а потім наступний дрон, власне, йде прямо в ціль. Як ми бачили під час ураження одразу 4 швидкісних катерів типу "Тунець". Авіація, артилерія та стрілкове озброєння не спрацювали. І один дрон Magura уразив 4 швидкісні катери. І це дуже добрий результат".
Що передувало:
- Джерело "Української правди" в ГУР повідомило, що в ніч на 30 травня українські морські дрони "Магура V5" атакували та уразили катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
- Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу.