У ГУР розповіли подробиці ураження російських катерів 30 травня

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло подробиці ураження чотирьох швидкісних транспортно-десантних російських катерів типу "Тунець" в тимчасово окупованому Криму 30 травня 2024 року, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Останні декілька операцій, які ми бачили, були продумані та розплановані. Коли Magura пробиває морську фортифікацію або загородження, а потім наступний дрон, власне, йде прямо в ціль. Як ми бачили під час ураження одразу 4 швидкісних катерів типу "Тунець". Авіація, артилерія та стрілкове озброєння не спрацювали. І один дрон Magura уразив 4 швидкісні катери. І це дуже добрий результат".

Що передувало: