З України намагалися вивезти запчастини до Су-27, їх передадуть Повітряним силам

З України намагалися незаконно вивезти комплектуючі для військових літаків Су-27. Їх передадуть українським військовим. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними слідства, у березні 2024 року у пасажирському автобусі, який їхав з Чернівців до Італії, виявили серед багажу коробки із запчастинами. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією.

Виявилося, що за кордон намагалися незаконно вивезти запасні частини для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1 ст. 333 КК України). У межах слідства на комплектуючі наклали арешт.

Суд зобов'язав водія сплатити штраф, а запчастини до Су-27 передадуть одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.