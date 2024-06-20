Поліція розшукує жінку, яка сплюндрувала могили військових у Києві

Столичні правоохоронці встановили, що могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова на Аскольдовій могилі 20 червня сплюндрувала жінка, її особу встановлюють та шукають, вандалці загрожує тюремне ув′язнення, повідомляє Українська правда.

"Інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні від охоронця парку "Аскольдова могила". За його інформацією, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти" , – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оприлюднили скриншот відео знищення могил невідомою полеглих захисників.

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Перед цим військовослужбовиця Аліна Михайлова повідомила, що У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.