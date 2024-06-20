У Польщі заявили про прискорення підготовки безпекової угоди з Україною

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між країнами, повідомляє Європейська правда.

Політик зазначив, що угода незабаром буде готова. При цьому, за його словами, документ стане лише доповненням, оскільки Польща вже понад два роки підтримує Україну у військовому плані.

"Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашої точки зору, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже більше двох років, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі" , – підкреслив він.

Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз – це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона – це також (можливість) атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території" , – підкреслив Коваль. ﻿

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.