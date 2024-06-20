В Мінцифри розповіли, як працюватиме е-бронювання в "Дії"

Процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

"Всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію по кожному працівнику: чи заброньований він, чи ні. А сам працівник зможе побачити інформацію про "бронь" в застосунку Резерв+ у військово-обліковому документі", - заявила вона.

Якщо людина захоче роздрукувати собі паперовий документ, то це також буде передбачено, каже Ткач.

Бронювання діятиме для тих підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. На бронювання можуть розраховувати громадяни, якщо:

Працівник працює у зазначених категоріях компаній,

Є у переліку реєстру військовозобов'язаних.

Має трудові відносини, які підтверджують, що особа дійсно працевлаштована на підприємстві.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Повідомлялось, що урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.