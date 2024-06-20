Зростання економіки України сповільнилось через обстріли та дефіцит електрики
У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% у порівнянні із травнем минулого року. У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3%. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, повідомляє РБК-Україна.
"Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року", - заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.
За даними міністерства, ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури.
"Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.