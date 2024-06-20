США не бачать можливості швидкого припинення війни в Газі – Politico

Представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей. Про це Politico на умовах анонімності повідомили чотири американські посадовці, повідомляє Європейська правда.

За словами двох співрозмовників, Ізраїль та ХАМАС розходяться в думках щодо того, як завершити війну – ці розбіжності можуть перекреслити всі перспективи угоди.

Сторони загалом згодні з умовами, передбаченими в межах першої фази про призупинення вогню протягом шести тижнів, виведення ізраїльських військ з населених районів Гази, а також обмін заручників в обмін на палестинських в'язнів, йдеться в матеріалі.

Один із посадовців зазначив, що "каменем спотикання" є друга фаза плану, згідно з якою Ізраїль та ХАМАС повинні спробувати домовитися про припинення всіх бойових дій та звільнення заручників, що залишилися.

Терористичне угруповання хоче, щоб Єврейська держава погодилася на повне виведення військ з Гази. Але ізраїльська влада заявила, що не погодиться на повне виведення військ з анклаву, поки їхні сили повністю не ліквідують ХАМАС.

Politico зазначає, що бойовики не підпишуть жодної частини угоди – навіть початкового припинення вогню – доки Ізраїль не погодиться на їхні вимоги.

Жодна зі сторін не демонструє ознак готовності до компромісу, що викликає занепокоєння в адміністрації Байдена, що бойові дії триватимуть ще кілька місяців, стверджують джерела.