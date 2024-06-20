У розвідці описали долю окупантів, які страчували українських військових

Причетних загарбників до нещодавньої страти українців ідентифікували. Питання справедливої відплати - це лише питання часу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Озвучена інформація, власне, зроблена для того, щоб і ворог знав, що про них відомо все і вони не сховаються", - наголосив представник ГУР.

Як зауважив Юсов, найкращий шанс для російських воєнних злочинців - це здача в руки українського правосуддя.

"А в протилежному випадку справедливість їх наздожене, але в інший спосіб", - додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботиного Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників.

Страти українських військових

Варто зауважити, що українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових загарбниками РФ.

Напередодні генпрокурор України Андрій Костін повідомив про жорстоке вбивство українського захисника у Донецькій області. Росіяни обезголовили українського бійця.

Правоохоронці встановили особу страченого росіянами військового. Також були ідентифіковані російські командири, які причетні до злочину.