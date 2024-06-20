Єрмак: Росія планує зірвати другий саміт миру

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія планує спроби зриву другого саміту миру, до якого готується Україна, повідомляє Ділова столиця.

Про це він повідомив у Telegram.

"Росіян засмучує підтримка України на Заході й серед країн Глобального Півдня" , – повідомив Єрмак.

За його словами, справедливий мир згідно зі Статутом ООН однаково переможе намагання ворога змінити світовий лад і правила гри, і Росії доведеться їх прийняти.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо відчуває загрозу від обговорення основоположних принципів міжнародного права.