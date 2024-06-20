Литва передає Україні пакет допомоги для відновлення енергоінфраструктури

Литовський мережевий оператор Litgrid передає Україні пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Це вже третя подібна допомога від компанії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії зазначили, що цей пакет допоможе забезпечити надійне постачання електроенергії та відновити енергетичну інфраструктуру країни після війни.

"Ми підготували ще один пакет допомоги для постраждалої від війни України, енергетична інфраструктура якої постійно руйнується. Ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у відмінному робочому стані. Ми чуємо від наших колег в Україні, що наше обладнання одразу ж встановлюється в мережі та допомагає відновити енергосистему країни", - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Новий пакет допомоги складається з основного і найдорожчого підстанційного обладнання в мережі передачі - автотрансформатора 330/110/10 кВ, а також іншого обладнання в мережі передачі 330 кВ і 110 кВ, такого як розподільчі пристрої, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів, обладнання релейного захисту та автоматики, трансформатори для вимірювання струму і напруги.

Відключення світла в Україні

В Україні з весни 2023 року спостерігаються регулярні відключення електроенергії. Це відбувається через дефіцит генерації, спричинений російськими обстрілами українських ТЕС і ГЕС. Ситуацію також погіршує літня спека. Підвищений попит на електроенергію через використання кондиціонерів ще більше збільшує навантаження на енергосистему.

Влада України вживає заходів щодо стабілізації ситуації. Здійснюється ремонт пошкоджених об'єктів, ведуться переговори про постачання додаткового обсягу електроенергії з-за кордону.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 20 червня графіки відключення світла знову діятимуть протягом усього дня. При цьому час вимкнення буде знижено.