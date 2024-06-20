Обсяги торгів Ethereum зросли до рекордного рівня: причина

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, повідомляє про рекордні обсяги торгів Ethereum (ETF) на платформі після схвалення продажу біржових фондів, що торгують ETF, повідомляє Економічна правда.

Згідно з даними, обсяг транзакцій Ethereum почав зростати з 20 травня, коли кількість транзакцій зросла з 6,6 млн до 9,8 млн на 28 травня, що становить приріст на 48%.

Це сталося на фоні того, що комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила продаж спотових біржових фондів, що торгують ефіром (ETF).

Зазначається, ціна ETF зросла з близько 3 080 доларів 20 травня до 3 910 доларів в день схвалення, продовживши зростання до понад 3 950 доларів у наступні дні.

Обсяг покупок перевищив обсяг продажів на 530 млн доларів — найбільша така позначка для ETH, коли-небудь зафіксована на Binance.

Притоки ефіру на Binance також були значними. 21 травня Binance зафіксував 145 777 ETH чистих надходжень, що є найвищим показником з травня 2023 року.

В Binance вважать цей крок важливим, адже він сигналізує про визнання цифрових активів, особливо на такому впливовому ринку, як США.