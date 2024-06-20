Президент Румунії зняв кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду генсека НАТО, тим самим звільнивши шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рютте. Про це йшлося на засіданні Вищої ради національної оборони (CSAT), повідомляє Європейська правда.

Під час засідання президент Румунії оголосив, що наприкінці минулого тижня поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру.

Йоганніс попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Як зазначено, учасники засідання висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури нідерландського прем'єр-міністра.

65-річний Йоганніс оголосив про наміри поборотись за найвищу посаду в Північноатлантичному альянсі у березні, наголошуючи на тому, що він представляє східний фланг НАТО. Але за тривалий час його відкрито підтримала лише Угорщина.

Нещодавно, однак, Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте. На цьому тлі ЗМІ анонсували зняття кандидатури Клауса Йоганніса, яка остаточно відкриє шлях очільнику уряду Нідерландів на шляху до посади.