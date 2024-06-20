У Києві до 10 серпня частково обмежать рух на Північному мосту – КМДА

У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Нагадаємо, днями тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.

Голова департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома.