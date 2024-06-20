ЗМІ: Південна Корея запровадить санкції проти російських кораблів

Південна Корея має намір запровадити нові санкції проти російських кораблів, які поставлять у КНДР нафту, а назад відвозять зброю, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник із національної безпеки при президенті Південної Кореї Чан Хо Джин, повідомляє Yonhap News Agency.

Він засудив "всеосяжний стратегічний договір", підписаний під час саміту російським диктатором Володимиром Путіним і очільником Північної Кореї Кім Чен Ина в Пхеньяні в середу в Пхеньяні.

"Уряд висловлює серйозне занепокоєння і засуджує підписання угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, яка спрямована на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва", - заявив Чан.

Чиновник також заявив, що Південна Корея запровадить додаткові санкції щодо чотирьох російських кораблів, п'яти організацій і восьми приватних осіб, причетних до транспортування зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.

Що ще сказав представник президента

Варто зазначити, що після початку вторгнення в Україну вже 1159 предметів підлягають експортному контролю в Росію, а Південна Корея планує додати ще 243 нових предмети, внаслідок чого загальна кількість предметів, що перебувають під санкціями, досягне 1402.

Чан сказав, що "тривожним" є те, що Північна Корея і Росія, з їхньою історією розв'язування Корейської війни та війни в Україні, відповідно, пообіцяли військову співпрацю, засновану на гіпотетичному сценарії попереджувального нападу.

"Це помилковий та ірраціональний аргумент, що ігнорує міжнародну відповідальність і норми", - сказав він.

Візит Путіна до КНДР

Російський диктатор нещодавно відвідав Північну Корею і підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

У Білому домі заявили, що назвали це "розширенням партнерства" і підкреслили, що таким чином РФ продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.