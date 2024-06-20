Європейські компанії продовжують інвесторувати в РФ, попри війну - дослідження

За майже два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії зареєстровано 16533 нових компаній з іноземними учасниками зі 143 країн. Про це пише аналітична платформа YouControl, повідомляє Ліга.net.

Загальна сума інвестицій в ці компанії становить понад 240 мільярдів рублів (приблизно $2,7 мільярда).

До деяких підприємств залучені як юридичні особи, так і фізичні особи з різних країн одночасно. Найбільшими інвесторами стали такі країни, як Білорусь (5131 компанія), Китай (3763 компанії), Киргизстан (1695 компаній), Казахстан (1063 компанії) та Узбекистан (889 компаній).

Інвесторами з європейських країн є понад 700 підприємств, серед яких 120 компаній мають представників з Молдови, 88 – з Латвії, 87 – з Німеччини, 73 – з Італії та 73 – з Сербії. Також близько 200 російських компаній мають юридичних осіб з офшорних зон, зокрема 120 компаній пов'язані з Кіпром.

Основними галузями, куди спрямовані інвестиції, стали торгівля (8598 компаній), будівництво (1950 компаній), адміністративні та супутні додаткові послуги (1058 компаній), а також переробна промисловість (1048 компаній).

Для зниження санкційного тиску та приховування активів Росія, ймовірно, використовує спеціальні адміністративні райони.