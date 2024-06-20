ОП змушує Дубінського погодитися на обмін у РФ, але він відмовляється - адвокати

Нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді та службовому підробленні, відмовився від обміну у РФ. З посиланням на його Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

Захист нардепа стверджує, що інформація про його обмін в РФ не відповідає дійсності та є "провокацією за вказівкою ВП".

"Вкидання про можливий обмін Олександра Дубинського потрібні слідчим органам, щоб приховати фальсифікації, які Олександр та його захисники ефективно та публічно дезавуюють у судах. .... Це - спроба змусити Дубинського погодитися на такий обмін, з урахуванням беззаконня та свавілля, що відбувається" - сказали вони.

Адвокати зазначили, що заяву про відмову від обміну Дубинський написав та зробив ще у січні 2023 року.

Нагадаємо, 2 грудня 2023 року Дубинський заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО. Згодом у поліції Києва заперечували інформацію про побиття. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів.

13 листопада 2023 року СБУ повідомила нардепа Дубинського про підозру у державній зраді. Його заарештували на 2 місяці без права застави.

Раніше повідомлялося, що Дубинський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і зараз відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки у Дубинського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту у справі Деркача, в якій він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубинському було повідомлено про підозру в організації схеми виїзду ухилістів за кордон.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив нардепа Дубинського під вартою.

ВАКС зобов'язав поліцію розслідувати побиття Дубинського у СІЗО.